إيطاليا: ندعم الحكومة الانتقالية لإنجاح التحول الديمقرطي





أكد السفير الإيطالي لدى السودان جينالويجي فاسالو، مواصلة بلاده دعمها ومساندتها لحكومة الفترة الانتقالية لإنجاح عملية التحول الديمقراطي في السودان.

والتقى عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، السفير جينالويجي فاسالو.

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين السودان وإيطاليا والسبل الكفيلة لترقية وتطوير التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وقدم برطم خلال اللقاء، شرحاً عن تطورات العملية السياسية التي تشهدها البلاد، إلى جانب جهود حكومة الفترة الانتقالية لتهيئة بيئة الاستثمار في السودان عبر إصلاح قوانينه.

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