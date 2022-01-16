اتفاق سوداني تركي مُرتقب في مجال المواصفات





بحث المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سامي بله إبراهيم مع السفير عرفان نذير أوغلو سفير تركيا بالخرطوم اليوم، أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات النظيرة بتركيا في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون الدولي في مجال المواصفات.

وكشف بله، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين السوداني والتركي في مجال المواصفات والمقاييس خلال الأيام القليلة المقبلة لتسهيل حركتي الصادرات والواردات بين البلدين، مشيداً بالدور التركي في دعم تأهيل وبناء القدرات في مجال التقييس عبر مؤسسة التنسيق والتعاون التركية (تكا) التي قدمت عدداً من البرامج التدريبية للهيئة.

من جهته، جدّد السفير التركي، استعداد بلاده لتبادُل الخبرات ورفع القدرات الفنية في مجال المواصفات والمقاييس بين الهيئة والجهات المماثلة بتركيا وتعزيز سُبل التعاون لخدمة شعبي البلدين.

الصيحة