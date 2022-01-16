السيادي يؤكد حرصه على تفعيل القوانين لتحقيق البيئة النظيفة





أكد عضو المجلس السيادي د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، حرص الدولة على البيئة النظيفة وتفعيل كافة القوانين لتحقيق ذلك، ودعا للاستفادة من التجارب السابقة ومحاولة تطويرها حتى ينعم السودان ببيئة سليمة.

وقال الزبير خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، الأمين العام للمجلس الأعلي للبيئة د. نادية حسن وأمين مجلس البيئة بالولاية د. بشرى حامد “يجب الاستفادة من تدوير النفايات لإنتاج الطاقة البديلة مع توعية المواطنين بأهمية التعاون مع الدولة لتحقيق ذلك”.

وطالب الزبير بإعداد دراسة عاجلة للتخلص من “الكوش” في الأحياء والعودة إلى جمع النفايات من البيوت برسوم تتناسب مع مستوى الحي ودخل المواطنين، وامن على أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الخطوات في مقدمتها الحوكمة والتشجير لتحويل الخرطوم وغيرها من ولايات السودان إلى غطاء أخضر.

وكشف الزبير عن التنسيق لإجراء زيارات ميدانية للمصانع لمعرفة كيفية التعامل مع مخلفاتها إلى جانب زيارات ميدانية لمحطات الصرف الصحي ومكبات النفايات.

فيما أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة د. نادية حسن، أن المجلس له العديد من المشروعات تدار بواسطة خبراء مختصين، وأوضحت أن أهم هذه المشروعات مكافحة الجفاف والتصحر إلى جانب المشروعات التي لها علاقة بالتغيرات المناخية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للبيئة بالخرطوم د. بشرى حامد، أن التغيرات المناخية أثرت على المجتمعات، خاصة وأن (80%) من المواطنين يعتمدون على الموارد الطبيعية، وكشف عن تجربتهم في الطاقة الشمسية، وقال إن السودان بدأ هذه التجربة من السبعينيات بإنشاء مركز متخصص للطاقة الشمسية ولكنه لم يتطور كثيراً منذ ذلك التاريخ، ونبه إلى أن الخطر الكبير الذي يواجه الخرطوم الآن هو الصرف الصحي، وأشار إلى أن (3%) فقط من الولاية تغطى بشبكة الصرف الصحي مما يحتم ضرورة التركيز على التغطية الشاملة للصرف الصحي في الولاية.

وطالب بشرى بضرورة ترحيل المنطقة الصناعية إلى الأطراف للمحافظة على بيئة صحية سليمة.

الصيحة