ريال مدريد بطلاً للسوبر الإسباني على حساب حامل اللقب





حقق ريال مدريد لقب السوبر الإسباني، بعد الفوز على حامل اللقب أتلتيك بلباو بنتيجة (2- 0) مساء اليوم، في المباراة النهائية التي جرت على استاد الملك عبد الله بالعاصمة السعودية الرياض.

سجّل هدف الريال الأول لوكا مودريتش من تسديدة بعيدة في الدقيقة (38)، وأضاف بنزيما الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (52)، فيما أضاع بلباو ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة (88) من عمر المباراة بعد أن لمس إيدير ميليتاو الكرة بيده داخل منطقة الست ياردات ليطرده الحكم، انبرى لها راؤول غارسيا لكن الحارس تيبو كورتوا تصدى لها بنجاح.

وكان الريال تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على نده التقليدي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل بلباو على حساب اتلتيكو مدريد بالفوز بهدفين لهدف.

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