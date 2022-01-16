إحباط تهريب أكثر من (3) كيلو ذهب





أحبط فريق ميداني مشترك من مباحث الإدارة العامة لحماية التعدين بولاية نهر النيل وأمن اقتصاديات المعادن، تهريب (3) كيلو و(67) جرام و(5) حبات من الذهب، واتخذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتورطين.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، أنه توفرت معلومات لمباحث التعدين بالولاية تفيد بأن هنالك أشخاص بصدد محاولة تهريب ذهب خام لخارج الولاية، وتم تكوين فريق ميداني مشترك من مباحث التعدين وأمن اقتصاديات المعادن لإحباط المحاولة، ونجح الفريق الميداني في إنجاز المهمة وأحبط محاولة تهريب (3) كيلو ذهب و(67) جرام و(5) حبات، وتم إجراء تسوية وتحصيل نصيب الدولة حسب قانون تنمية الثروة المعدنية للعام 2015م.

الصيحة