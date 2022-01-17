المُنتخب الوطني عاد للتدريبات .. تيه: نعمل للمُستقبل وسنُحاول الظهور جيداً أمام مصر!!





عاد المنتخب الوطني إلى مُواصلة تدريباته، استعدادًا لخوض المباراة الاخيرة في الأمم الأفريقية (الكان) أمام المنتخب المصرى، حيث اجرى الجهاز الفني للمنتخب الوطني مراناً شارك فيه جميع اللاعبين عدا المصابون، وعالج المدرب برهان تيه الأخطاء التي صاحبت مباراة نيجيريا أمس الأول، هذا وسيجري المدرب اليوم مراناً آخر قبل أن يختتم برنامجه الإعدادي للمُباراة غداً الثلاثاء.

هذا وكشف برهان تيه المدير الفني لمنتخب السودان، أسباب الخسارة أمام نيجيريا في الجولة الثانية لحساب منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وضمن منتخب نيجيريا مقعده في الدور ثُمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه على السودان بنتيجة (3-1) في استاد رومي أديجبا بمدينة جاروا الكاميرونية.

وقال برهان تيه في المؤتمر الصحفي: “الأخطاء ساعدت المنتخب النيجيري للعب بلا ضغوط، حضرنا للبطولة ومعنا 21 لاعباً جديداً و5 عناصر خبرة، ونعمل للمُستقبل”.

وزاد: “متوسط أعمار اللاعبين 22 عاماً، ونعمل عبر خطة طويلة المدى لتحقيق أهدافنا.. وخُططنا لتقليل الأخطاء أمام منتخب نيجيريا الكبير صاحب الخبرات والمتمرس”. وأشار: “نيجيريا استفادت من الوقت الحرج والقاتل في البدايات على مدار الشوطين، لكن أنا راضٍ لما قدمناه خلال المباراتين بسبب ضيق الوقت في التحضير للبطولة”. وأتم: “العودة إلى الريادة تحتاج وقت أكثر من العمل، وهذه استراتيجية بدأنا تنفيذها برؤية الاتحاد السوداني.. وتركنا سمعة جيدة في جاروا ونطمح للإجادة أمام مصر بالجولة الثالثة في ياوندي.

من جانب آخر، أوضح الدكتور أحمد محمد الفاتح (كمبوني) طبيب المنتخب الوطني الأول، أن الإصابة التي تعرض لها الكابتن صلاح نمر قائد المنتخب الوطني الأول في الكاحل الأيمن وعظام وسط القدم، خلت صورة الأشعة التي خُضع إليها من وجود أي كسر، وفي انتظار التقييم لإصابة الأربطة، وقال إن بقية اللاعبين في حالة صحية جيدة، ولا توجد أي إصابات، وأشار إلى أن محمد عبد الرحمن في حال تعافٍ وسيكون مؤهلاً للمشاركة في التدريبات خلال الساعات القادمة.

صحيفة الصيحة