اتحاد الكرة يعلن فتح نافذة استثنائية للتسجيلات





عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم اجتماعاً برئاسة طه فكي ؛ الرئيس المكلف للاتحاد أمس.

و أجاز المجلس في الاجتماع لائحة المنافسات مع استصحاب التعديلات حيث قرر تكوين لجنة لمراجعة الاتحادات الانتقالية و اعتماد المرحلة المشتركة بين منافسة الوسيط ومنافسة الدوري العام في المرحلة الأخيرة المؤهلة للصعود.

كما قرر المجلس تفويض اللجنة المالية والتسويق والتلفزة بالجلوس والتشاور مع اللجنة المنظمة للمسابقات لتحديد و إجازة منصرفات مباريات المنافسات القومية و تفويض اللجنة القانونية و شؤون الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح و النظام الأساسي في الشكاوى المقدمة للاتحاد من الأعضاء عطفاً على استمرار عمل اللجنة الإدارية لمراجعة الهيكلة حتى الفراغ من كافة مهامها.

و قرر فتح نافذة استثنائية للتسجيلات ” 2 اجانب، 3 لاعبين محليين بالإعارة” و وافق المجلس على إقامة مباراتين وديتين دوليتين لمنتخب السيدات مع منتخب جنوب السودان خلال ” ايام الفيفا” كما وافق على تجميع اندية الدوري الممتاز في اربع مدن ، على أن تلعب المباريات بنظام الذهاب و الإياب بالإضافة إلى تقسيم أندية الوسيط إلى ثلاث مجموعات في ثلاث مدن.

باج نيوز