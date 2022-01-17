أكد تقديم شكوى عاجلة لمحكمة (كاس) .. هلال الأبيض يرفض قرارات الاتحاد العام للكرة ويُناهضها





عقد مجلس إدارة نادي هلال الأبيض الأبيض، اجتماعاً طارئاً برئاسة البروفيسور احمد عجب الدور رئيس النادي، ناقش من خلاله قرار الاتحاد العام للكرة الذي اتخذه أمس.

وعبّر الأعضاء عن استنكارهم للقرار، واصفين إياه بتصفية الحسابات، وأجمعوا على مناهضته بكل السُّبّل القانونية عبر مجموعة من أبناء النادي القانونيين الذين أعلنوا عن شجبهم للقرار وتبرعهم بقيادة الترافع عنه.

كما امّن الاجتماع على تقديم شكوى عاجلة للمحكمة الرياضية بـ(كاس) وإبعاد فريق كرة القدم من الصراعات الإدارية.

ومن جهة اخرى، أصدر المجلس، بياناً لكل القاعدة الهلالية يستنكر فيه قرار الاتحاد، شارحاً فيه تداعيات الأحداث، وأكد المجلس في ختام اجتماعه بقانونيته، وأنهم سيمضون بقضيتهم العادلة والواضحة إلى أعلى المستويات وان النصر حليفهم بإذن الله تعالى.

وواصل فريق الكرة بنادي هلال الأبيض، تمارينه الإعدادية بملعب قلعة شيكان تحت قيادة المدرب كفاح صالح المدير الفني والمعدل البدني السنوسي، واستمر المران لمدة ساعة ونصف، اشتمل على الإحماء، ثم البناء التكتيكي بشقيه الهجومي والدفاعي، واظهر اللاعبون درجة استيعاب كبيرة للجمل التكتيكية وروحا معنوية عالية، واجرى الفريق حصته التدريبية صباح أمس الأحد.

وأوضح المحامي مجاهد عباس رئيس القطاع الرياضي بالنادي أن القطاع سيعقد اجتماعاً مع مجلس الإدارة، مشيداً بقرار المجلس الداعي لإبعاد فريق الكرة من الصراع الإداري بالنادي حتى لا يتأثر الفريق، وانطلاقة الدوري تبقى له أسبوع، كما أشاد بالخطوات الادارية القوية التي اتخذها المجلس لحفظ حقوقه، واوضح أن مثل هذه القضايا تُدار بالقانون وليس العاطفة، وطمأن القاعدة الهلالية، وحث اللاعبين عقب المران بأن الأيام القادم حُبلى بالجديد والبُشريات.

صحيفة الصيحة