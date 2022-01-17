سفارة واشنطن بالخرطوم تدعو رعاياها للحذر من مظاهرات الإثنين





دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس الأحد، رعاياها إلى توخي الحذر عشية مظاهرات مرتقبة الإثنين، في عدة ولايات سودانية.

وقالت السفارة في بيان: “من المتوقع أن تجري مظاهرات في 17 يناير (كانون الثاني) في الخرطوم وربما في ولايات أخرى، والمواقع والأوقات الدقيقة غير معروفة”.

وطالبت الرعايا الأمريكيين بتجنب السفر غير الضروري، وتجنب الحشود، وتوخي الحذر والبعد عن أماكن التجمعات الكبيرة.

ودعت إلى مظاهرات الإثنين، “لجان المقاومة” (شعبية)، حيث يرتقب أن تجري في الخرطوم وعدد من ولايات البلاد، للمطالبة بـ”الحكم المدني”.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات “استثنائية” اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بـ”حكم مدني كامل”، لاسيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق “لجنة أطباء السودان” (غير حكومية).

وكالة الاناضول