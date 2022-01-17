الشيوعي: المبادرات الأجنبية تتعارض مع مصالح الشعب





وصف الحزب الشيوعي المبادرات الأجنبية بأنها تسعى لتأكيد مصالحها، وقطع بأنها تتعارض مع مصالح الشعب السوداني ما يزيد الأزمات بالبلاد.

وقال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار لـ(اليوم التالي) إن المبادرات الأجنبية تعمل على تسويات وليس لحل الأزمة السياسية في السودان وتريد العودة بالبلاد للمربع الأول الذي رفضه الشارع وأضاف: “المبادرات أيضاً تسعى لمصالحها إذا كانت مع النظام البائد أو النظام الحالي”.

وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة السياسية يتمثل إسقاط المجلس الانقلابي من الساحة السياسية. وتكوين حكومة كفاءات مستقلة.

الخرطوم: رفقة عبدالله

صحيفة الصيحة