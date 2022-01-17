تأجيل جلسة سماع المتحري في محاكمة زوجة الرئيس السابق (وداد)





أرجأت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بامتداد الدرجة الثالثة أمس الأحد جلسة محاكمة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر بتهم تتعلق بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، وذلك لتأخر ممثلي الدفاع عن الجلسة .

وفي خلال جلسات سابقة شدد ممثلو الدفاع على منع التصوير التلفزيوني لنقل جلسات المحكمة لتطالب المحكمة بتقديم الطلب مكتوباً بالجلسة القادمة للفصل فيه .

ورفعت المحكمة جلساتها بحضور وكيل نيابة إبراهيم خالد ووكيل نيابة الهام سليمان وأبو العباس علي لتحدد المحكمة جلسة في لفتح ملف القضية وفي جلسة إجرائية دون بالمحضر القضائي للمحاكمة ممثلي الاتهام بالحق العام عن النائب العام المكلف وكيل أعلى إبراهيم خالد رئيس هيئة الاتهام بالقضية من نيابة الثراء الحرام والمشبوه، وعدد من وكلاء النيابة ويمثل الدفاع عن المتهمة هاشم الجعلي، وعدد من المحامين بالتضامن .

وعقدت المحكمة في الثاني عشر من أكتوبر السابق جلسة إجرائية في محاكمة وداد بابكر، على ذمة قضايا تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، دون وجه حق.

وتواجه المتهمة وداد بابكر تهماً على خلفية بلاغات مقدمة بشأن مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996، وفي سبتمبر الماضي أودعت النيابة العامة الملف منضدة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان أوراق القضية ملف للنظر فيه.

يذكر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه أمرت في ديسمبر 2019 بوضع وداد رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.

الخرطوم: فايزة أباهولو

صحيفة اليوم التالي