الحكومة تكشف حيثيات سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر بالخرطوم





أكدت وزارة الثقافة والاعلام أن قرار سحب ترخيص الجزيرة مباشر دون غيرها من القنوات الفضائية جاء بعد العديد من الدعوات للطاقم العامل بضرورة مراعاة المهنية والمصلحة العامة والتوقف عن نقل محتوى ضار بالنشء ومخالف لقيم ومثل واخلاقيات الشعب السوداني .

وأشارت وزارة الإعلام في بيان إلى بعض المشاهد والتي تم بثها على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد حاليا مثل ظاهرة التعري المستنكرة من قبل المجتمع السوداني واطلاق الفاظ نابية غير لائقة ومشاهد لعناصر متفلتة في حالة غير طبيعية .

وأشار البيان إلى ضرورة أن لا تكون الخلافات السياسية وسط السودانيين مدخلا للإساءة للسودان بمشاهد تعكس صور سالبة للوطن عبر نشر صور قديمة بعيدة عن واقع الأحداث الجارية تبث عبارات خادشة للحياء تسئ للمواطن بالداخل والخارج.

وذكر البيان أنه وفي كل أنحاء العالم لا تتوفر حرية مطلقة ولا بث تلفزيوني مباشر لسلوكيات غير رشيدة.

وأشار البيان إلى أن ماتم من قرار سحب للترخيص خاص بوزارة الثقافة والاعلام نظرا لضم مجلس الإعلام الخارجي للإدارات العامة بالوزارة، مشيراً إلى أن مجلس الصحافة والمطبوعات غير مفعل في الوقت الحالي وأن عمله يقتصر فقط على الإجراءات الروتينية اليومية.

صحيفة الصيحة