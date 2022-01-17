كارثة.. ولاية سودانية تعيش إظلاماً كاملاً لاسبوع والكهرباء تفشل في إعادة التيار





أخفقت إدارة الكهرباء في إصلاح عطل إثر اصطدام شاحنة بأحد أبراج الخط الناقل عطبرة بورتسودان 220 واتلاف البرج بالكامل مما تسبب في إظلام تام بولاية البحر الأحمر.

وقال مصدر لـ(الصيحة) إن هناك خلل واضح فى التعاطي مع الأزمة تنفيذياً وإدارياً تمثل فى عدم المتابعة اللصيقة لحكومة الولاية وعدم إعطاء المشكلة حجمها الطبيعى.

وأفاد المصدر أن إدارة الكهرباء تأخرت فى التعامل مع الأزمة فنياً وتبين ضعفها الواضح في الأداء الفنى وذلك لعجزها في ربط البارجة التركية بمدينة بورتسودان مباشرة حتى تتم عملية إصلاح العطل فى الخط الناقل عطبرة بورتسودان، وقال” مازالت المحاولات جارية لإصلاح العطل”.

يذكر أن ولاية البحر الأحمر دخلت يومها السابع وهي بدون كهرباء.

الصيحة