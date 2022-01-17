عقار يؤكد ضرورة فتح المعابر الحدودية مع جنوب السودان





اثنى عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، على الجهود المقدّرة التي بذلتها حكومة جمهورية جنوب السودان ورعايتها للحوار والتفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السودان.

وأكد خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان، مستشار شؤون الرئاسة د. كوستيلو قرنق رينق، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الخرطوم وجوبا عبر تنشيط وفتح المعابر الحدودية واستئناف العمل في خط السكة حديد الذي يربط مدينتي واو وبابنوسة بميناء بورتسودان.

من جانبه، أوضح د. كوستيلو قرنق في تصريح صحفي، أن زيارته للسودان، مبعوثاً للرئيس سلفا كير تهدف للإطلاع على تطورات الأوضاع السياسية الراهنة، ولبحث السبل الكفيلة بفتح طريق السكة حديد واو- بابنوسة- بورتسودان.

وقال إنه سيستصحب خلال زيارته لثلاثة عشر دولة أوروبية والولايات المتحدة لبحث بعض القضايا المتصلة بجنوب السودان، التحديات التي تواجه السودان خاصة قضية الانتقال السياسي لتجاوز الأزمة التي يمر بها، وأوضح أن استصحاب تلك القضايا يأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق سلفا كير وبعد موافقة رئيس مجلس السيادة.

ولفت د. كوستيلو إلى انه التقى عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم، وسيلتقي قيادات الحرية والتغيير والمكونات الإجتماعية الأخرى بغرض المساهمة في إيجاد المعالجات اللازمة للتطورات السياسية التي يمر بها السودان.

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