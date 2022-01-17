قانونية اتحاد الكرة تحسم عدداً من الشكاوى وتقاضي جهات





عقدت اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء بالاتحاد السوداني لكرة القدم مساء اليوم الأحد، اجتماعها رقم (1).

وأصدرت عدداً من القرارات، وفقاً للتفويض الممنوح للجنة من مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه رقم (3) في جلسته الثالثة بتاريخ 16 يناير الحالي، باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح والنظام الأساسي في الشكاوى المقدمة للاتحاد من الأعضاء.

قرّرت اللجنة تعليق عضوية اتحادات كسلا وسنجة والجنينة والسوكي لانتهاكهم النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم.

كما قررت عدم شرعية الجمعية العمومية للاتحاد المحلي لكرة القدم أبو زبد المنعقدة في 25 أغسطس 2021م، وستقوم اللجنة بتكوين لجنة تطبيع لتسيير النشاط في اتحاد أبو زبد إلى حين انتخاب مجلس إدارة.

وقررت اللجنة إيقاف كل من عمر يوسف رئيس اتحاد ود الحداد، ونائبه مجاهد موسى، أحمد عثمان نائب الرئيس للشؤون القانونية باتحاد رفاعة، حاتم ميرغني سلمان نائب الرئيس للشؤون المالية باتحاد رفاعة ، مهنا أحمد البشير نائب رئيس اتحاد سنجة، عمار الصادق رئيس اتحاد ربك، خالد جوغان نائب الرئيس للمسابقات باتحاد ربك، عبد الساتر محمد علي نائب الرئيس للمسابقات باتحاد النهود وسراج الدين عثمان نائب الرئيس للمسابقات باتحاد الباوقة، عن مزاولة اي نشاط رياضي وتحويلهم للجنة الانضباط.

ووجهت اللجنة المستشار القانوني للاتحاد بفتح بلاغات جنائية في كل الجهات والأشخاص الذين وجهوا إساءات للاتحاد السوداني لكرة القدم في وسائل الإعلام المختلفة وفقا للمادة (62) من لائحة الانضباط، ومقاضاة الصحف والمواقع الإلكترونية التي تنشر أخباراً كاذبة عن الاتحاد.

وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في متبقي الشكاوى المقدمة لها يوم الثلاثاء 18 يناير 2022م.

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