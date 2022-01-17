المريخ يخسر وديا أمام بيراميدز





خسر المريخ السوداني، وديا مساء الإثنين، أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1/2)، وذلك في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمسابقة الدوري السوداني موسم 2021-2022. أحرز هدفي بيراميدز كل من محمود وادي وناصر منسي، بينما سجل للمريخ مهاجمه النيجيري توني إيدجوماريجوي. وبعد نهاية المباراة قام نادي بيراميدز، عبر مديره الفني إيهاب جلال، بتكريم مسؤولي بعثة نادي المريخ، بتسليمهم درع النادي. وضمت قائمة المكرمين وفق موقع كوورة اللواء نور الدين نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار، والكابتن عادل أبو جريشة نائب الرئيس للشؤون الرياضية. يذكر أن مباراة بيراميدز، كانت هي الودية الخامسة للمريخ السوداني خلال معسكره المقام حاليا في مصر، حيث سبق وأن لعب الفريق الأحمر أمام كل من التربية والتعليم وكسكادا والشمس وفيوتشر.

الخرطوم ( كوش نيوز)