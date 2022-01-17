تأجيل موعد قرعة الدوري الممتاز 2022م





قررت اللجنة المنظمة للمسابقات تأجيل قرعة الدوري الممتاز 2022 من 18 يناير 2022 الى موعد يحدد لاحقا وأكد الأستاذ طارق عطا صالح نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات ان تأجيل القرعة من أجل إكمال ترتيبات الرعاية مع شركة كابيتال بلو سبورتس.. واضاف وفق ( سونا)” نعمل على اقامة حفل قرعة احترافي لنسخة 2022 من بطولة الدوري الممتاز.”وكان مجلس إدارة الاتحاد وافق على اقامة الدوري الممتاز بتجميع الاندية في أربع مدن بنظام الذهاب والاياب.

الخرطوم ( كوش نيوز)