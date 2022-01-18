أول رد من “فجر السعيد” على مزاعم قضائها ليلة حمراء مع إعلامي عراقي





ردت ال​إعلام​ية الكويتية ​فجر السعيد على أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر ما زعم بأنه “وثيقة مسربة” وقع عليها عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي مطالبين فيها بالتحقيق بمقطع فيديو يوثق قضائها ​ “ليلة حمراء” مع الإعلامي العراقي ​فراس الحمداني​.

وأعادت السعيد نشر ما كتبه هذا الشخص وعلقت عليه بغصب قائلة :”يا خمه يا زبالة ياللي أكيد أعراضكم مباحة استغفرالله العظيم جان فيكم خير وفيهم رجال مو شيء ثاني طلعوا الوثيقة وأنا أنشرها لكم … بس اللي يسوي عالشي أكيد مو رجال قولاً واحدا”.

وعبّر متابعو السعيد عن دعمهم لها واستنكارهم لما جاء في هذا المنشور فعلق أحدهم:”لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….هذي أعراض ياجماعة…محشومة ام عثمان وتكرم عن هالخرابيط”.

صحيفة المرصد