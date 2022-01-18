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أول رد من “فجر السعيد” على مزاعم قضائها ليلة حمراء مع إعلامي عراقي
ردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر ما زعم بأنه “وثيقة مسربة” وقع عليها عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي مطالبين فيها بالتحقيق بمقطع فيديو يوثق قضائها “ليلة حمراء” مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني.
وأعادت السعيد نشر ما كتبه هذا الشخص وعلقت عليه بغصب قائلة :”يا خمه يا زبالة ياللي أكيد أعراضكم مباحة استغفرالله العظيم جان فيكم خير وفيهم رجال مو شيء ثاني طلعوا الوثيقة وأنا أنشرها لكم … بس اللي يسوي عالشي أكيد مو رجال قولاً واحدا”.
وعبّر متابعو السعيد عن دعمهم لها واستنكارهم لما جاء في هذا المنشور فعلق أحدهم:”لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….هذي أعراض ياجماعة…محشومة ام عثمان وتكرم عن هالخرابيط”.
صحيفة المرصد
تعليق واحد
لا استبعد ذلك لان هذه المرأة عديمة الاخلاق اصلا ..و استغفر الله لا اؤكد ادانتها فالقضاء سيتحرى.