جامعة الخرطوم تعلن تعليق العمل ليومين





أعلنت مديرة جامعة الخرطوم ؛ فدوى عبدالرحمن توقف العمل بالجامعة ليومين.

و أوضحت فدوى في بيان الثلاثاء أن العمل سيتوقف اليوم و غداً تضامناً مع العصيان المدني المعلن.

و كانت عدد من الأحزاب السياسية و الأجسام قد دعت للدخول في عصيان مدني احتجاجاً على سقوط سبعة شهداء خلال تظاهرات الأمس.

باج نيوز