سياسية
جامعة الخرطوم تعلن تعليق العمل ليومين
أعلنت مديرة جامعة الخرطوم ؛ فدوى عبدالرحمن توقف العمل بالجامعة ليومين.
و أوضحت فدوى في بيان الثلاثاء أن العمل سيتوقف اليوم و غداً تضامناً مع العصيان المدني المعلن.
و كانت عدد من الأحزاب السياسية و الأجسام قد دعت للدخول في عصيان مدني احتجاجاً على سقوط سبعة شهداء خلال تظاهرات الأمس.
باج نيوز
تعليق واحد
وانت يبرهان نايم وين من الوليه دى … تقفل ليها جامعة كاملة حسب مزاجها .. طيب انا طالب وما داير اعتصامك ده تضيعى لى يومين على كيف ابو اهلك ؟؟؟ الله العصمة الماتلقيها بعد عمرك ده .. ايها العجوز الشمطاء …