أقرت بمقتل (7) مواطنين .. الشرطة : قوبلنا بتكتيك أشبه بالعسكري





قالت قوات الشرطة إنها ناشدت قيادات تظاهرات الأمس للجلوس و التنسيق.

و أوضحت القوات في بيان الثلاثاء : “لم تجد الدعوة الإستجابة بل قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات إتسمت بالعنف المنظم وإستخدام الملتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضح النهار”.

و أشارت إلى أنها تعاملت مع تجمعات المتظاهرين بأقل قدر من القوة القانونية و أضافت “خاصة محاولات التعدي علي أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه”.

و تابعت “بنهاية اليوم سجلت مضابط الشرطة عدد7حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم وأصيب عدد50من منسوبي الشرطة و22من المواطنين إصابات متفاوته وتم القبض علي عدد77 متهما وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الإختصاص بإشراف النيابة”.

و ترحمت القوات على الذين سقطوا متمنيةً عاجل الشفاء للمصابين مؤكدةً في الوقت ذاته مقدرتها علي حفظ الأمن و الاستقرار و تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

باج نيوز