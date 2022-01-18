السعودية تستضيف مؤتمر اصدقاء السودان





تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، مؤتمر أصدقاء السودان لدعم دور بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” للحوار بين الأطراف السودانية.

ويشارك في المؤتمر المجموعة الأوروبية ممثلة في بريطانيا وفرنسا والنرويج والسويد، وكذلك الولايات المتحدة، فضلاً عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودولة الإمارات العربية المتحدة،بجانب سفراء دول أوروبية في الخرطوم .

والمؤتمر الذي يعقد ليوم واحد، يحضره المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي “ديفيد ساترفيلد”، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية “مولي فيي”.

ويبحث المؤتمر الدعم الكفيل لإنهاء حالة الاحتقان السياسي ودعم العملية الديمقراطية، وإيجاد أرضية للحوار بين المكونات السياسية.

سونا