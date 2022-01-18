وكلاء وقود: الأسعار قلصت الاستهلاك اليومي للمواطنين





تشهد محطات الوقود بالعاصمة استقرارًا في الحركة ووفرة في المشتقات ،وعزا بعض الوكلاء ذلك لتراجع حجم الطلب .

وأكد وكيل محطة وقود أويل ليبيا بالخرطوم (ع،م) في حديثه لـ(السوداني) أن هنالك استقرارًا في حركة التوزيع بمحطات الوقود بسبب وفرة الوارد بالمستودعات، وأشار إلى ضعف القوى الشرائية .

وقال وكيل محطة وقود اويل انيريجي بالخرطوم فراس علي إن هنالك وفرة في كميات المشتقات وإرتفاع كبير في الطلب على الجازولين بالمحطة بسبب الاستهلاك اليومي العالي، مبينًا تحول الكميات والحصص اليومية المستلمة من المستودعات لمنافذ التوزيع من يومي إلى يوم بعد يومين لتراجع الطلب، نافيًا حدوث شح في المشتقات البترولية خلال هذه الأيام .

وفي السياق قالت وكيل محطة وقود اويل ليبيا بالخرطوم “2” إن هذه الأيام تشهد وفرة في كميات الوقود بالمحطات ما انعكس ايجابًا على تلاشي الصفوف، وأشارت إلى تراجع الكميات المشتراة من قبل أصحاب المركبات نتيجة للغلاء وتقلص حركة المواطنين اليومية .

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني