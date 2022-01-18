حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي تنفي وجود قواتها بولاية الخرطوم





نفى مستشار الشئون السياسية والإدارية بحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي سيف الدين عيسى، وجود قوات تتبع للحركة في ولاية الخرطوم وكل المدن في السودان خلاف قوة تأمين الشخصيات المهمة المشار إليها في الاتفاقية. وأضاف ف / لسونا/ أن قوات الكفاح المسلح لم تكن يوماً طرفا في قتل ابناء الشعب السوداني في العاصمة، ولا ضد المتظاهرين السلميين مشيرا الى ان قوات الحركة ندعم عمليه التحول المدني الديمقراطي وحريه التعبير والرأي، كما ترفض قمع المتظاهرين وقتلهم لانه جريمة ضد حقوق الإنسان.

وقال نحن مع كافة جماهير شعبنا في الشارع دعماً للتظاهر السلمي واحترام خيارات الشعوب السودانية في الحرية والسلام والعدالة ونقول للذين يتهمون بوجود قوات تتبع لنا في الشارع إن الشعب يعرف اين مكان تواجد قواتنا وقواتنا لم ولن تكن جزءاً من زعزعة الأمن وقتل الأبرياء بل هي سند ودعم لعملية بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعلى مجلس الأمن والدفاع أن يسمي الحركات التي لها قوات باسمائها سواءً كانت في العاصمة أو مدينة من مدن السودان الاخرى.

سونا