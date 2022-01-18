حميدتي يدين هجوما إرهابيا استهدف الامارات





أدان نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول *محمد حمدان دقلو “حميدتي” الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مناطق ومنشآت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد حميدتي خلال الإتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم، بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الامارات، مساندة ووقوف السودان مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وامن وسلامة المنطقة.

ونوه إلى أن مثل تلك الأعمال المتكررة تشكل تهديداً للأمن والسلم الاقليمي والدولي مما يتطلب مواجهتها بحسم.

الصيحة