الكاف يعلن عن حكم مواجهة مصر والسودان





أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، حكم لقاء مصر والسودان، المقرر الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وقررت لجنة الحكام تعيين البتسواني جوشوا بوندو حكم ساحة، ويعاونه جيرسون إيميليانو دوس سانتوس وجيمس فريدريك كمساعدين، وهيلدر مارتينز دي كارفالهو حكمًا رابعًا، بينما يتولى باملاك تيسيما مهمة حكم الفيديو، ويعاونه بشري كربوني. ويملك منتخب مصر في جعبته 3 نقاط من فوز وحيد خلال مباراتين أمام غينيا بيساو، بينما خسر أمام نيجيريا في الجولة الأولى بهدف نظيف. ويحتل السودان المركز الأخير في المجموعة، من تعادل وحيد أمام غينيا بيساو بنتيجة 1-1. وحسم المنتخب النيجيري تأهله إلى دور الـ16 من هذه المجموعة، بعدما فاز على مصر والسودان وحصد 6 نقاط.

الخرطوم ( كوش نيوز)