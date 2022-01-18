الاتحاد الأفريقي: مساعٍ وأفكار لإيجاد مخرج للأزمة السودانية





أكد عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، أهمية تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد الأفريقي وترقيتها إلى آفاق أرحب.

وامتدح لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش، دور الاتحاد وجهوده لترسيخ دعائم الاستقرار فى دول القارة، لاسيما السودان، وعزا ذلك لإلمام الاتحاد ومعرفته بالواقع السوداني وما يحظى به من قبول وثقة لدى السودانيين.

وأوضح السفير محمد بلعيش في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول دور الاتحاد ومساهمته في تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في السودان وفق ما يرتضيه أهله.

وأشار الى ما أسماها المساعي والأفكار النيرة التي تم تقديمها من أجل إيجاد مخرج يؤمن الاستقرار والتحول الديمقراطي المنشود.

وأضاف أن اللقاء بحث الكيفية التي يمكن من خلالها تأمين حصص ودورات تدريبية لترقية وتطوير قدرات أبناء السودان في المجالات المختلفة.

الصيحة