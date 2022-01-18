الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المدنيين يضع السودان على طريق خطير





اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاستخدام غير المتناسب للقوة واستمرار اعتقال النشطاء، يظهر أن السلطات العسكرية في السودان غير مستعدة لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة.

واعتبر بوريل في بيان، أن الدعوات المتكررة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للسلطات العسكرية في السودان الامتناع عن العنف ضد المتظاهرين السلميين لم تلق مرة أخرى آذاناً صاغية، وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 7 متظاهرين، بينما أصيب كثيرون آخرون خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم في 17 يناير.

وأعاد البيان التأكيد على أن العنف ضد المدنيين يضع السودان على طريق خطير بعيداً عن السلام والاستقرار ويهدد فرصة الحل السلمي الذي يمكن أن تجلبه المشاورات بقيادة (يونيتامس).

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