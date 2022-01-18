(الغربال): جاهزون لمواجهة منتخب مصر في (الكان)





أكد لاعب المنتخب الوطني والهلال محمد عبد الرحمن (الغربال)، أن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة الأفريقية (الكان) المقامة بالكاميرون هذه الأيام، هدفهم الكبير في مباراتهم أمام المنتخب المصري غداً، وقال “نعم خسرنا بالخمسة في مواجهة مصر بالبطولة العربية لكن هذه منافسة مختلفة ولكل مباراة ظروفها وقد أعددنا أنفسنا بشكل جيد”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد على شرف المباراة “ندري أن المصريين أشقاء وأهل جوار بالنسبة لنا ومواجهة منتخبهم نعتبرها ديربي خاص بالنسبة لنا في وادى النيل”، وتابع “نعرف لاعبي المنتخب المصري جيداً بقيادة محمد صلاح، كما نعلم أنهم ينشطون في عدد من الدوريات الأوروبية وهذا لا يمنع طموحنا في الفوز بنتيجة المباراة، ونحن كلاعبين بالمنتخب السوداني نثق في أنفسنا، نعمل بروح واحدة من أجل إسعاد الجمهور السوداني ومباراة الغد تحدي خاص بالنسبة لنا، ولضمان استمرارنا في النهائيات سنعمل بقوة من أجل الانتصار على المنتخب المصري، ونرغب في عدم الاكتفاء بالظهور في الدور الأول من النهائيات، وسنجتهد في إنفاذ كل توجيهات الجهاز الفني وتنفيد استراتيجيته الموضوعة على مدار عمر المباراة”.

الصيحة