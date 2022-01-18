الخرطوم: (3) آلاف حالة ملاريا خلال أسبوع وتزايد إصابات (كورونا)





أكدت ولاية الخرطوم، تزايد معدلات الإصابة بـ(كورونا) بمستوى الضعف في الأسبوع الحالي، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وقدم مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة د. محمد التجاني تقريراً أمام اجتماع اللجنة العليا لمجابهة (كورونا) بالولاية برئاسة المدير العام لوزارة الصحة د. محمود القائم اليوم، وقال إن الإصابات بلغت (1819) حالة، مقارنة بـ(792) حالة في الأسبوع الماضي، غير أن الانتشار المجتمعي للوباء ربما يكون أكثر من الحالات المكتشفة، وهي الحالات التي سُجِّلت في مضابط الصحة ووصلت بالفعل لمراكز الفحص.

ونوه التجاني لوجود فِرَق استجابة سريعة منتشرة في كل محليات الولاية يمكن للمواطنين التواصل معها عبر رقم الهاتف (9090)، كما أعلن عن تزايد حالات الإصابة بالملاريا بتسجيل (3964) حالة خلال أسبوع واحد.

فيما حذر المدير العام للصحة، من حالة التراخي العامة التي تسود المجتمع مما يستدعي اللجوء لفرض إجراءات واتخاذ قرارات بشأن إلزامية التطعيم وإلزامية الاشتراطات الصحية، وطالب بأن تتولى إدارات المدارس الإشراف على التطعيم داخل المدارس.

واعلن أن وزارة الصحة الاتحادية ستصدر تعميماً لكل الولايات للتعامل مع المدارس في حال ظهور اشتباه بالإصابة.

وأشار إلى قرارات إلزامية متوقع صدورها من اللجنة الرئاسية لمجابهة (كورونا) لتعزيز ودعم الجهود المبذولة للحيلولة دون انتشار الوباء.

الصيحة