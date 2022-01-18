أصدقاء السودان بالرياض يبحثون سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم جهود الانتقال السلمي





عقد ممثلو دول أصدقاء السودان في مقر وزارة الخارجية بالرياض، الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة الجهود المشتركة لدعم استقرار وازدهار السودان وشعبه بحضور ممثلين من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمهورية فرنسا، مملكة السويد، ومملكة النرويج، بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين من منظمة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم كل الجهود التي تضمن الانتقال السلمي السياسي في السودان بالإضافة إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (UNITAMS).

الرياض 18-1-2022 (واس)