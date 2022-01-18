شاهد بالفيديو: الغضب يسيطر على هدى عربي نتيجة تصرف أحد المعجبين وتأمر فرقتها الموسيقية بالتوقف عن العزف





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة هدى عربي وهي تتغنى في حفل بحضور عدد من الجمهور والمعجبين المتواجدين بالمكان.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد حاول أحد المعجبين الإمساك بهدي عربي حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلا أنها أظهرت ردة فعل مغايرة وخاطبته قائلة “زح يدك واتكلم ومامحتاج تلكزني عشان ما بتبقي لي”.

أظهرت هدي عربي غضبها من الشاب وأصحاب الحفل الذين أصبحو يحاولون عودتها لإكمال الحفل والتغني بعد أن أمرت الفرقة الموسيقية بالتوقف عن العزف بسبب ما بدر من المعجب .

الخرطوم :(كوش نيوز)