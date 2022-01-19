الهلال يتسلّم قرار (كاف) حول جاهزية ملعبه خلال ساعات





يستعد نادي الهلال لاستلام تقرير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن جاهزية استاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) لاستضافة المباريات الدولية للأندية والمنتخبات من عدمها، وكشفت مصادر على صلة بملف إعادة تأهيل استاد الهلال يوم السبت الماضي ، أن الموزمبيقي محمد سيدات، مدير التراخيص بـ”كاف” حدد تاريخ تسليم التقرير لإدارة الهلال، وأكد أن سيدات، أبلغ إدارة الهلال أنه سيسلمهم التقرير النهائي الذي يشمل قرار (كاف) خلال 3 أيام فقط تنتهي اليوم، وكان سيدات قد وصل السودان نهار السبت الماضي في جولة تفقدية لاستاد النادي الأزرق بدأت في الرابعة عصراً وانتهت في المساء، وأكمل سيدات مهمة التفتيش وغادر الى الجزائر في مهمة أخرى هناك، وأشاد رئيس لجنة التراخيص بـ”كاف” بالنواحي الجمالية في استاد الهلال، لكنه رفض الإدلاء بأي رأي بشأن ما تم إنجازه، وأضاف أن قرار اعتماد استاد الهلال لاستضافة المباريات الدولية يُخضع لقرار لجنة التراخيص التي يرأسها، إضافة لرأي لجنتي التسويق والمسابقات بـ”كاف”.

صحيفة الصيحة