مزارعو الجزيرة والمناقل ينتقدون فشل الحكومة في توفير سماد اليوريا





شدد مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل على ضرورة انقاذ الموسم الشتوي بتسليم سماد اليوريا للمزارعين لنجاح محصول القمح وزيادة الإنتاجية والذي قارب من الرية الرابعة.

وقال طارق احمد الحاج (مزارع) في تصريحات صحفية عقب اجتماع ضم بعض قيادات المزارعين في دار الاعلاميين بود مدني، كل مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل توحدوا للوقوف ضد السياسات التي تهدف لتركيع المزارع، مضيفاً انّ الدولة ليس لها اهتمامٌ بالزراعة وبالأخص مشروع الجزيرة، رغم أن المسؤولين يعلمون لا منقذ للاقتصاد السوداني إلا مشروع الجزيرة وما حدث من فشل للدولة التي لم تستطع توفير جوال سماد اليوريا لمحصول القمح الذي وصل سعره لـ(50) ألف جنيه لدى التجار والسماسرة.

وقال الطيب الإمام جودة (مزارع) ، ان مدخلات الانتاج لهذا الموسم كان يجب ان يتم تسليمها منذ اكتوبر من العام الماضي، غير ان الدولة متمثلة في وزارة المالية فشلت تماماً في توفير سماد اليوريا مما سيعرض القمح لضعف الانتاج، مضيفا ان عدم الإعلان عن السعر التركيزي يُعد من اكبر المشاكل، حيث سيتجاوز سعر الجوال (38) الف جنيه تقريباً، مما يعرض المزارعين للخسارة، وأرجع الإمام ذلك لارتفاع المدخلات الزراعية، مشيراً الى أنهم بصدد الدعوة لاجتماع يضم كافة قيادات ومزارعي المشروع في منطقة ابراهيم عبد الله يوم 24 من الشهر الجاري لتحديد وتفصيل قضية مشروع الجزيرة واتخاذ ما يراه المزارعون تجاه الراهن والواقع الذي يمر به المشروع من إهمال من الحكومة المركزية.

صحيفة الصيحة