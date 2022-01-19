سياسية
مبارك الفاضل: هناك خيار وفقوس ومن يموت بالخرطوم البلد كلها تحرق عشانه
قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، إنه لا يمكن تسليم الحكومة إلا لسلطة منتخبة، مشيراً إلى أن المدنية في هذه الفترة تعني الشراكة بين المكونين المدني والعسكري.
وقال الفاضل:” توفي مئات المواطنين في دارفور، ما شايف الناس يتبكي عليهم زي ما ببكوا على شهداء العاصمة، وهذا يوضح أن هناك خيار وفقوس”.
وأضاف: “من يموت في الخرطوم البلد كلها تحرق من أجله ، مؤكداً أهمية تحقيق العدالة الانتقالية”.
وجدان طلحة
صحيفة السوداني
4 تعليقات
تقول خيار تقول فقوس تاني لن تحكموا السودان ايها الارزقيه الفجره
الكيزان الذين قتلوا الناس بالمئات أو الآلاف في دارفور أنت كنت شريكا لهم في السلطة حتى لحظة سقوطهم .
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أحسن حاجة تعملا يا مبارك الفاضل بعد تاريخك السياسي الخالي من أي انجاز يشرف .. إنك تسكت وتنفض يدك من السياسة تماما .. لأنك كلما تتكلم بتهزيء نفسك وتكون موضع سخرية وتندر .
للأسف نفس مجموعة قحت هي التي تعبئ وتحشد الشباب للمظاهرات وتقوم بالغتيالات وسط الشبات لمزيد من الحشد وكل ذلك للوصول الى السطة أو الدمار الشامل
والضحبة هم الشباب
هذا الارزقي كان طبال لحكومة البشير و كان وزيراً ..و يحاول الأن زرع بذور الفتنة بأصطياده في الماء العِكر ..لفظه ابن عمه قبل أن يرحل غير مأسوفًا عليه..