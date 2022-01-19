مبارك الفاضل: هناك خيار وفقوس ومن يموت بالخرطوم البلد كلها تحرق عشانه





قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، إنه لا يمكن تسليم الحكومة إلا لسلطة منتخبة، مشيراً إلى أن المدنية في هذه الفترة تعني الشراكة بين المكونين المدني والعسكري.

وقال الفاضل:” توفي مئات المواطنين في دارفور، ما شايف الناس يتبكي عليهم زي ما ببكوا على شهداء العاصمة، وهذا يوضح أن هناك خيار وفقوس”.

وأضاف: “من يموت في الخرطوم البلد كلها تحرق من أجله ، مؤكداً أهمية تحقيق العدالة الانتقالية”.

وجدان طلحة

صحيفة السوداني