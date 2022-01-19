كريستيانو رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله وسر نجاحه المستمر





أرسل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحذيراً إلى خصومه بعد إعلانه أنه لا يزال بإمكانه اللعب بشكل احترافي لمدة أربع إلى خمس سنوات أخرى.

سجل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، 19 هدفاً في 26 مباراة مع مانشستر يونايتد والبرتغال حتى الآن هذا الموسم – مما يؤكد أنه لم يفقد موهبته بعد، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

ويوم الاثنين خلال حفل توزيع جوائز «فيفا ذا بست»، حصل رونالدو على الجائزة الخاصة بإنجازاته المرتبطة بالأهداف مع البرتغال حيث حطم الرقم القياسي الدولي بتسجيل 115 هدفاً حتى الآن.

وتجاوز المهاجم مجموع أهداف علي دائي (109 أهداف لإيران) في سبتمبر (أيلول) 2021 في لحظة تاريخية أخرى من مسيرته المتألقة.

وعندما سئل عن مستقبله، ذكر رونالدو أنه لا يرى نفسه بعيداً عن ملاعب كرة القدم حتى يبلغ الأربعينيات من عمره.

وقال: «يسألني الناس أحياناً عن عدد السنوات الأخرى التي سألعبها، وأقول إنني أتمنى أن ألعب أربع أو خمس سنوات أخرى».

وتابع النجم: «لا يزال لدي شغف باللعبة وتسجيل الأهداف. ألعب كرة القدم منذ أن كنت في الخامسة من عمري. عندما أذهب إلى أرض الملعب، حتى في التدريبات، أشعر بالحماس… سأبلغ سن 37 قريباً، وأشعر أنني بحالة جيدة».

وأوضح اللاعب البرتغالي: «أواصل العمل الجاد… أحب اللعبة ولدي الشغف. أريد الاستمرار. أتمنى أن ألعب ربما أربع أو خمس سنوات أخرى، كل شيء يبدأ بعقليتنا».

وفاز رونالدو بالعديد من الألقاب في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس. وتشمل هذه الألقاب خمس بطولات دوري أبطال أوروبا، وسبعة ألقاب للدوري وستة كؤوس محلية، بالإضافة إلى خمسة كرات ذهبية.

وعندما سئل عن السبب الذي قاده إلى هذا النجاح المستمر على مدى عقدين من الزمن، قال رونالدو: «عليك أن تضحي لأنه بدون تضحية لا تحقق شيئاً».

وتابع: «لقد بدأت اللعب في المستوى الأعلى في سن 18 وكنت في قمة اللعبة لمدة 15 – 16 عاماً. إنه التفاني والشغف والطموح في العمل الجاد طوال الوقت. هذا هو السبب في أنني ما زلت في قمة العالم من حيث الأداء والجوائز والأهداف والسجلات. سوف أتابع مسيرتي».

الشرق الاوسط