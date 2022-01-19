البنك المركزي يعلن نتيجة مزاد النقد الأجنبي الثالث 2022م





بعد النجاحات التي حققتها مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي إنفاذاً لسياساته الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، وفي إطار الجهود المبذولة لإستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، أعلن بنك السودان المركزي نتيجة مزاد النقد الأجنبي الثالث للعام 2022م، والذي إنطلقت فعالياته اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022م بقيمة 60,000,000.0 مليون دولار أمريكي، حيث شارك في هذا المزاد 18 بنكاً، بينما بلغ عدد الطلبات المستلمة 51 طلباً. كما بلغ عدد الطلبات التي تم التخصيص لها 34 طلباً، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة 14,823,633.1 دولار، وإجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 10,802,636.5 دولار.

كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 450.0000 جنيهاً للدولار الأمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 439.1138 جنيهاً للدولار الأمريكي.

هذا وسوف تنطلق فعاليات مزاد النقد الأجنبي الرابع للعام 2022م يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يناير 2022م بقيمة 60,000,000.0 مليون دولار أمريكي.

سونا