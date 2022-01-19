انفراج الأزمة.. عودة تدريجية للتيار الكهربائي إلى بورتسودان





قال مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة عثمان ضو البيت إنه تم تغيير نظام التشغيل في البارجة التركية بواسطة فريق عمل من شركات الكهرباء وشركة بشائر، وأضاف “وبذلك بدأت تعود الكهرباء تدريجياً إلى مدينة بورتسودان والعمل جار لاستكمال عودة التيار لوضعه الطبيعي خلال الساعات المقبلة”.

وأشاد ضو البيت بحسب وكالة السودان للأنباء بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق المهندسين من شركات الكهرباء وشركة بشائر لاستكمال اصلاح العطل.

يذكر أن مدينة بورتسودان قد تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي نتيجة العطل الذي نتج عن اصطدام شاحنة تجارية بأحد أبراج الخط الناقل.

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