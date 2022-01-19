غموض َيكتنف مصير وصول كتب مدرسية





أكدت مصادر مطلعة بوزارة ألتربية ولاية الخرطوم أن الغموض َيكتنف مصير وصول كتب مدرسية طبعت بواسطة البنك الدولي لمرحلة الأساس من الصف الثاني و حتى الصف الخامس.

و أكدت المصادر في تصريح لـ (باج نيوز ) أن الحديث المتداول أنه سيتم استلام الكتب من الهند في شهر نوفمبر الماضي و توقعت أن تكون المشاكل السياسية الراهنة و إغلاق البلاد وراء عدم وصول الكتب مشيرةً إلى انقضاء الفترة الدراسية الأولى انقضت بالتدريس المعلمين طلاب عبر نشرات و مذكرات.

الخرطوم : ابتسام حسن

باج نيوز