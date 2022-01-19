البرهان يكلف وكلاء الوزارات بالقيام بمهام الوزراء





كلف رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات.

واطلع رئيس مجلس السيادة وكلاء الوزارات الذين التقاهم مساء اليوم بالقصر الجمهورى بحضور نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو علي تطورات الأوضاع بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة واستمع إلى تقارير من الوكلاء حول أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس مجلس السيادة الوكلاء بالاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين والالتزام بالمؤسسية في الخدمة المدنية والبعد عن الاستقطاب الحزبي والجهوي والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز أخطاء الفترة السابقة .

وشدد البرهان على ضرورة الكشف عن المتورطين في الأحداث ومحاسبتهم والتصدي للحملات الإعلامية الزائفة والضارة بأمن الوطن والتي يتبناها غير الوطنيين من أبناء الوطن.

وأوضح د. نصر الدين احمد محمد وكيل وزارة الاعلام المكلف في تصريح صحفي عقب اللقاء ان الاجتماع أمن على ضرورة العمل الجاد لإخراج البلاد من الواقع المؤسف الذي تعيشه وفرض سيادة الدولة لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة عبر إنتخابات نزيهة.

سونا