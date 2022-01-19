الحكم بإعدام قاتل شهيد الحصاحيصا زروق طارق زروق





وصف مدير إدارة الهندسة الزراعية بمشروع الجزيرة محمد عبد الله الجدع، ما يحدث في قطاع القطن بالفوضى.

وكشف عن تهريب القطن بالبذور إلى خارج السودان بواسطة أجانب.

وقال بحسب صحيفة (التغيير) الإلكترونية: “مثلاً نحن في مشروع الجزيرة مساحة القطن أكثر من 50 فدان هذا العام ولكن معظم الإنتاج يباع للمحالج الأجنبية، هنالك مثلاً محلج الشكابة الجاك يملكه أجنبي، تقف أمامه يومياً 150 عربة محملة بالقطن للأسف تباع في مزاد ابتزاز من قبل الأجنبي للتجار والمزارعين بأقل من سعر السوق التركيزي الذي أعلنته الحكومة بـ45 ألف جنيه للقنطار والتجار مضطرون للبيع بـ37 و35 و33 حتى لا يخسروا ويحقق الأجنبي أرباحاً كبيرة بالعملة الأجنبية”.

وأوضح أن محالج الأجانب مصمّمة لقبول جميع الأقطان “فلت” من الحقل مباشرةً تُرحل جميع الأقطان من المزارع عن طريق دفارات إلى “المضرب” قبل المحلج وكان من المفترض أن تتم عملية فرز وكبس وغيرها.

وقال: “الآن هنالك حاويات تأتي من دول الجوار بالتفاح المضروب وترجع بقطن السودان خام بدون حلج أي لا تتم عمليات فصل للبذرة والشعر، حيث تعتمد الرحلة على تغطية مصاريف الجازولين والرحلة ببيع تفاح مضروب للأسواق مقابل أخذ قطن يجلب عملات حرة لدول الجوار”.

الصيحة