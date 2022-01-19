موظفون بسودانير يطالبون ببيع أربعة طائرات





طالب موظفين بشركة الخطوط الجوية السودانية التخلص من طائرات خرجت عن الخدمة بالإضافة إلى قطع غيار وذلك للاستفادة من عائدها في توفير موارد ماليه أكدوا أن سودانير في أمس الحوجة لها.

وكشف الموظفين الذين تحدثوا لطيران بلدنا _ فضلوا حجب أسماءهم _ عن الأصول التي طالبوا ببيعها والتي تتمثل في أربعة طائرات، منها ثلاثة ايربص ” 300-600 _310، وطائرة بوينغ 707شحن، بالإضافة إلى كمية كبيرة من قطع الغيار لطائرات لم تعد موجودة بالشركة، وطالبوا وزارة المالية الإشراف الكامل على عمليات التخلص من الفائض وتوجيه عائده لسودانير.

ولفتوا إلى أن مدير سابق لإدارة الهندسة بالشركة أكد أن محركات إحدى طائرات الايربص التي باتت خردة بالإضافة إلى قطع الغيار يمكنها أن تدر على الشركة عشرة مليون دولار إذا تم بيعها.

بالمقابل أكد موظف أن طائرات توقفت عن العمل يمكنها إذا تمت صيانتها أن تعود للخدمة ورفض بيعها، ورأى أن حل أزمة سودانير لاتتمثل في بيع الطائرات المتوقفة عن العمل بل بتكليف مدير عام يمكنه إتخاذ القرارات بسرعة وإقناع الحكومة بضرورة منحه صلاحيات كاملة في الإدارة، بالإضافة إلى إجازة قانون الناقل الوطني الذي يسهم في توفير موارد ضخمة للشركة أبرزها الامتلاك الحصري لخدمة المناولة الأرضية بالمطارات السودانية.

الخرطوم:طيران بلدنا