استرداد سيارات تم نهبها من مقر (يوناميد) بالفاشر





استردت قوة عسكرية مشتركة تابعة لحركتي جيش تحرير السودان “مناوي” وحركة العدل والمساواة السودانية اليوم، (15) سيارة رباعية الدفع كانت قد تمت سرقتها من المقر السابق لبعثة (يوناميد) غرب مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وقال القائد بحركة “مناوي” العقيد جمعة كمون في تصريح صحفي، أن قوة من حركته تمكنت من استرداد (10) سيارات رباعية الدفع، ووعد باستمرار قوات حركته في ملاحقة كافة منهوبات الـ(يوناميد) وإعادتها، وأضاف “لقد أدينا القسم على ذلك وسنعمل بكل جد وإخلاص في سبيل استرداد المنهوبات”.

من جانبه، قال القائد بحركة العدل والمساواة العميد نقد الله خليل، إن قوة من حركته تمكّنت من استرداد (5) سيارات تمت سرقتها من ذات الموقع وجرى إخفاؤها في بعض الأماكن مثل ورش الصيانة وغيرها من المواقع، وأكد أن عمليات البحث لاتزال مستمرة لاسترداد ما تبقى من المنهوبات.

وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أعلن الاسبوع الماضي عن حزمة من القرارت والإجراءات الأمنية الجديدة لمعالجة التداعيات التي خلّفتها أحداث النهب التي وقعت على المقر الرئيسي السابق لبعثة الـ(يوناميد) ومخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر خلال الأيام الماضية من بينها اخلاء المقر السابق لبعثة الـ(يوناميد) من قوات حركات الكفاح المسلح وقوات الجهات الأخرى وتسليمها للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع لحمايته، بجانب التشديد على إرجاع جميع المنهوبات والتبليغ عن أي منهوبات يتم العثور عليها في أي موقع بولايات دارفور الخمس، على أن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق بين والي ولجنة أمن شمال دارفور ولايات دارفور الأخرى.

ويعد استرداد الـ(15) سيارة من السيارات المنهوبة من المقر السابق لبعثة الـ(يوناميد) هو الإنجاز الأمني الثاني بعد تلك الأحداث، حيث كانت القوات النظامية تمكنت خلال الأسبوع الجاري من استرداد وعرض كميات كبيرة من الأغذية والمقتنيات الأخرى التي تم نهبها من مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالفاشر.

الصيحة