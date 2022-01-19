بدء إحلال وإبدال قوات “يونسفا” فبراير المقبل





تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، يتعلق بالترتيبات الخاصة بإبدال القوات الإثيوبية العاملة ضمن قوات حفظ السلام “يونسفا” بقوات أممية أخرى حسب طلب حكومة السودان.

وأكد جان بيير خلال الاتصال الهاتفي، أن عمليات الإحلال والإبدال ستبدأ في فبراير المقبل وحتى مارس 2022م، مثمناً تعاون رئيس مجلس السيادة وحرصه على إنجاح عمل قوات حفظ السلام “يونسفا”.

من جانبه، وعد رئيس مجلس السيادة، بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه عمل البعثة .

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