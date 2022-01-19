خيار جديد للهلال السوداني بشأن معسكره الخارجي





خلت جنوب أفريقيا ضمن خيارات معسكر الهلال السوداني الخارجي، استعدادا لمباراته الأولى أمام فريق صن داونز، في افتتاحية مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فشل معسكر تنزانيا، في ظل الغموض الذي يكتنف انطلاقة الدوري الممتاز. وسيحل فريق الهلال وفق موقع كوورة في مباراته الأولى ضيفا على فريق صن داونز، أحد يومي 11 أو 12 فبراير المقبل. وكان نادي سيمبا التنزاني قد رفض قبل يومين طلب النادي الأزرق السوداني، لخوض مباراة ودية خلال معسكر كان مسؤولو الهلال قد طلبوا إقامته هناك قبل أسبوع على الأقل من مواجهة صن داونز. وبرر مسؤولو نادي سيمبا رفضهم بسبب برنامج الدوري التنزاني الضاغط الذي تلعب فيه المباريات كل 3 أيام. ودخلت لجنة التطبيع بنادي الهلال السوداني، الأربعاء، في نقاش مع إدارة الرياضة بالنادي والمدير الفني، طرح خلاله بقوة فكرة إقامة المعسكر في جنوب أفريقيا. وينتظر مسؤولو نادي الهلال القرار النهائي للجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم لتحديد تاريخ أنطلاقة مسابقة الدوري الممتاز، لوضع البرنامج النهائي لمعسكر جنوب أفريقيا.

الخرطوم ( كوش نيوز)