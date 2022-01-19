السودان ..هجوم بالحجارة على (ترحيل) تابع لشرطة الإمداد و (حدوث إصابات)





تعرض ترحيل تابع لإدارة شرطة الامداد ظهر الاربعاء بمنطقة السجانة جنوب الخرطوم لاعتداء عنيف بالحجارة من قبل مجهولين وكانت المركبة تقل مجموعة من منسوبي الادارة ومن بينهم ضباط ورتب اخري ونساء كبار فى السن من العاملات بمقر الادارة بجبرة اثناء عودتهم الى منازلهم عقب نهاية الدوام.

وقامت المجموعة التي هاجمت المركبة وفق إفادة شاهد عيان لصحيفة (كوش نيوز) بحصب البص بوابل من الحجارة الكبيرة التى تسببت فى تهيشم زجاج النوافذ وإحداث تلف بالبص ونجم عن ذلك إصابات طفيفة وسط ركاب المركبة وحسب رواية الشاهد فأن كارثة كانت علي وشك الحدوث لو لا العناية الإلهية ونجح الموجودين على متن المركبة فى الخروج أثناء الهجوم وتفرقوا وسط الاحياء والشوارع الفرعية المجاورة لمكان الحادثة .

الخرطوم ( كوش نيوز)