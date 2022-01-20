المقاومة تعلن عن مليونية الوفاء للشهداء بشارع الستين





أعلنت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق عن مليونية الوفاء للشهداء اليوم (20 يناير) بشارع (الستين) ووجهت الدعوة لكافة الثوار للمشاركة الفاعلة وفاءا لأرواح من هم أكرم منا جميعاً .

وكشفت عن أن المسارات هي أن تلتقي أحياء (بري ، المنشية ، الرياض ، الطائف ، الجريف ) بتقاطع الشرقي مع الستين لتتوجه للإلتقاء بموكب لجان مقاومة اركويت بتقاطع الستين مع الفردوس فيما تلتقي أحياء (سوبا ، المجاهدين ، المعمورة ) بتقاطع الستين مع شارع الشهيد عباس فرح (لفة جوبا سابقاً ) وتتوجه لتقاطع الستين مع الفردوس .

ووجهت التنسيقية الثوار بالإلتزام بتوجيهات القياده الميدانية ، على ان تكون اللافتات في مقدمة الموكب وضرورة التتريس اثناء حركة الموكب والتعاون مع اللجان الطبية وإفساح المجال لها لأداء أعمالها ورصد المندسين واخطار لجان التأمين.

صحيفة الجريدة