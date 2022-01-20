انعامي : بلينكن طلب من اسرائيل التوسط لوقف اجراءات الانقلاب بالسودان





إعتبر الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية صالح إنعامي زيارة الوفد الامني الإسرائيلي للخرطوم والذي هبطت طائرته بـ (شرم الشيخ) بجمهورية مصر العربية بحسب الإذاعة الاسرائيلية التي ذكرت أن الوفد إستقبله لدى وصوله الخرطوم دقلو أمس، اعتبرها سبب تفاقم الاوضاع بعد احداث 17يناير ، وتابع إنعامي لقناة (الجزيرة) أمس أن الزيارة جاءت لتقديم النصح للمكون العسكري بغية وقف تردي الاوضاع حفاظاً عل مصالح إسرائيل بالسودان.

وكشف إنعامي عن طلب لوزير الخارجية الامريكي بلينكن قبل شهر أو شهر ونصف من إسرائيل التوسط لدى المكون العسكري لإيقاف اجراءات الإنقلاب العسكري في 25 اكتوبر من العام الماضي.

ومضى صالح بقوله إن وسائل اعلام اسرائيلية ذكرت أن المكون العسكري وافق على إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الاحمر لمراقبة حركة السفن والحد من تهريب السلاح إلى إسرائيل . واشارت الوسائل إلى أن الموساد قد يحول نشاطه الكبير في دولة جنوب السودان الى السودان بسبب تردي الأوضاع الامنية في دولة جنوب السودان واستدرك صالح بقوله إن الثورة المستمرة في السودان ضد المكون العسكري تحول دون تحقيق الطموحات الاسرائيلية بالمنطقة، وأردف الاتصالات ظلت مستمرة بين الخرطوم وتل ابيب لدرجة ان المكون المدني كان يعترض إبان الشراكة على عدم اطلاعه على تلكم الحيثيات.

صحيفة الجريدة