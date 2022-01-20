لقاء سوداني إسرائيلي أمريكي لتجاوز الأزمة





كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” أن طائرة تنفيذية تقل وفداً إسرائيلياً حطت صباح أمس في مطار العاصمة الخرطوم، في ثانية زيارة لوفد أمني إسرائيلي إلى السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، طلبت من إسرائيل التدخل في أزمة السودان، والعودة إلى المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية.

وبحسب القناة “العبرية 11” فإن الطائرة أقلعت من تل أبيب صباح أمس الأربعاء وتوقفت لفترة قصيرة في شرم الشيخ في مصر قبل أن تواصل سفرها إلى الخرطوم.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الوفد سيلتقي قادة المجلس السيادي في السودان برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ولم تعقب الخارجية الإسرائيلية على خبر زيارة الوفد إلى السودان.

فيما كشفت مصادر عسكرية يحسب “الشرق” أمس أن الوفد الإسرائيلي لا يزال في الخرطوم والزيارة تستمر حتى مساء اليوم الخميس.

وأوضحت هيئة البث الإسرائلية (رسمية) أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التقى مساء الثلاثاء المسؤولة الأمريكية التي تجري زيارة للمنطقة (تنتهي الجمعة)، وبحثا معاً الأزمة في السودان.

وبحسب الهيئة فإن “الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتشكيل حكومة في السودان وإنهاء الانقلاب العسكري في البلاد”.

وأضافت الهيئة: “دعت غرينفيلد إسرائيل للتدخل في الأزمة، وهذا هو الطلب الأمريكي الثاني بعد أن نقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة مماثلة في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في الأسابيع الماضية إلى اتصالات إسرائيلية مع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

صحيفة اليوم التالي