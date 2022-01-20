خالد عمر يوسف لـ(مساعدة وزير الخارجية الامريكي): لا مخرج من الأزمة السياسية الراهنة إلا بالاستجابة لمطالب الشارع





قال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، إنه لا مخرج من الأزمة السياسية الراهنة إلا بالاستجابة لمطالب الشارع المتمثلة في إنهاء الوضع الانقلابي.

وكشف في منشور له على الفيسبوك، عن اجتماع عقده صباح اليوم الخميس مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد وطاقم السفارة الأمريكية بالخرطوم حول تطورات الوضع الراهن السوداني والإقليمي.

أكد فيه على مطالب الشارع بالإضافة إلى تأسيس إطاري دستوري جديد ذي مشروعية شعبية يقوم على سلطة مدنية كاملة، وإجراءات شاملة للعدالة تنصف الضحايا بصورة لا لبس فيها.

صحيفة السوداني