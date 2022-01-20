د.سلمى عبدالجبار تؤكد دعمها ومناصرتها لقضايا المرأة السودانية





أكدت عضو مجلس السيادة د.سلمى عبدالجبار المبارك دعمها ومناصرتها لقضايا المرأة السودانية، مشيرة لأدوارها المشهودة في خدمة قضايا الوطن .

وقالت الأستاذة شذى عثمان عمر الشريف أمينة المرأة بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ، عقب لقائها د. سلمى بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم، إن اللقاء تطرق لقضايا المرأة السودانية والتحديات التي تجابهها، موضحة أن اللقاء يأتي في إطار مناقشة الوضع السياسي الراهن والتحديات التي تواجه عملية الإنتقال في السودان ،وشددت على ضرورة تضافر كل الجهود للعبور بالمرحلة الإنتقالية نحو غاياتها.

وأشارت أمينة المرأة بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، إلى الدور الذي تضطلع به المرأة في تحقيق السلام والوفاق ، ولجهودها المقدرة في إنجاح ثورة ديسمبر المجيدة ، وأبانت أن اللقاء تناول تنسيق جهود المرأة من أجل تطوير وتعزيز دورها في مختلف ميادين العمل العام.

وأعلنت الأستاذة شذى عن المبادرة التي أطلقها حزبها حول دور المرأة القيادية في تطوير قدرات نساء السودان من خلال رعاية مشروعاتهن حتى يعتمدن على أنفسهن ويعملن على دفع عجلة الإنتاج في البلاد .

سونا